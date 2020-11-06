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Aktüel Balıkesir'de açık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Balıkesir'de açık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:41:32 -
Balıkesir'de açık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, vatandaşların cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanması ve lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerlerde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

65 yaş üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra pazar yerlerine girmesi ve toplu ulaşım araçlarını kullanması da kısıtlanacak.

15 yaş altındaki çocukların pazar yerlerine girmelerine sınırlama getirildi.

Pandemi tedbirlerine daha sıkı uyulması için vatandaşların cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesi de yasaklandı.

Kurallara uymayanlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.

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