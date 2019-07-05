Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Şeytan Sofrası mevkisi Tek Ev bölgesinde ormanlık alandaki yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi. Midilli'ye gitmeye hazırlandıkları belirlenen 12'si kadın, 12'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen ve İran ile Afganistanuyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu. Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.N. ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.