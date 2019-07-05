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Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:58
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Şeytan Sofrası mevkisi Tek Ev bölgesinde ormanlık alandaki yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.

Midilli'ye gitmeye hazırlandıkları belirlenen 12'si kadın, 12'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen ve İran ile Afganistanuyruklu oldukları öğrenilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu. 

Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen M.N. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:58
  1. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi
  2. Jandarma Karakol Komutanlığı
  3. İran uyruklu
  4. Afganistan uyruklu İran askeri Abdullahguli
  5. düzensiz göçmenler

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