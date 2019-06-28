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Balıkesir'de 34 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:31
Balıkesir'de 34 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde panelvanı takibe aldı.

Sürücüsü jandarmanın ikazına uymayıp kaçan araç, yaklaşık 2 kilometre sonra durduruldu.

Araçtaki Afganistan uyruklu 8'i kadın, 11'i çocuk34 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçışı organize ettiği öne sürülen G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:31
  1. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası
  3. Afganistan uyruklu
  4. düzensiz göçmenler

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