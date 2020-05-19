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Balıkesir’de 19 Mayıs heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı motosiklet ve klasik araçlardan oluşan konvoyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:46:02 -
Balıkesir’de 19 Mayıs heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı motosiklet ve klasik araçlardan oluşan konvoyla kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın herkese kutlu olması dileklerini sundu.


Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan Çamlık Tepesi Rekreasyon alanında düzenlenen koreografiyle gençlerin bayramı kutlandı. Motosikletler ve klasik araçlardan oluşan gruplar ’19 Mayıs’ yazarak ay yıldız görseli oluşturdu. Gruplar daha sonra şehir merkezinde konvoy yaptı.



Yücel Yılmaz: "20 ilçemizde bayramı coşkuyla kutluyoruz"


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu tür etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kutlamaların gün boyu değişik ilçelerde devam edeceğini söyledi. Yılmaz, “Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Sabah 10.30’da 20 ilçemizden 20 gencimiz, milli atlet ve sporcularımızla, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüzle beraber telekonferans yaptık. Çok güzel, anlamlı bir kutlama oldu. Şimdi Çamlık Tepesi’ndeyiz. Burada 266 vosvos ve klasik araçlar kulübümüz ile motorcular kulübümüzle beraber Balıkesir’in simgesi haline gelmiş Çamlık Tepesi’nden görüntü veriyoruz. Bugün inşallah 20 ilçemizde çok farklı etkinliklerimiz var. Bu klasik araçlarla beraber hem Balıkesir merkezinde hem de Bandırma ilçemizde turlar atacağız, gençlerimizin bayramını kutlayacağız, cumhuriyetimize sahip çıktıkları için her bireyimize tebriklerimizi ileteceğiz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, kutlamalara katılan motosiklet ve klasik araç kulüplerine katkılarından dolayı teşekkür ederek motosiklet ve klasik arabada poz verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı etkinlik klasik araçların ve motosikletlerin şehir turuyla sona erdi.

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