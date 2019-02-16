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"Balıkesir'de 16 yılda 20 baraj ve 22 gölet yaptık"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın:- "Balıkesir şehir merkezinin içme suyu problemini çözdük. Şimdi de 7 ilçe, 13 belde, 69 köy olmak üzere toplam 89 yerleşim yerine içme ve kullanma suyu götürmek için plan ve proje çalışmalarımız devam ediyor"- "Son 16 yılda Balıkesir'de 20 baraj ve 22 göleti tamamlayarak şehrin kalkınmasına büyük katkı sağladık"

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:32
"Balıkesir'de 16 yılda 20 baraj ve 22 gölet yaptık"

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Balıkesir şehir merkezinin içme suyu problemini çözdüklerini belirterek, "Şimdi de 7 ilçe, 13 belde, 69 köy olmak üzere toplam 89 yerleşim yerine içme ve kullanma suyu götürmek için plan ve proje çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Balıkesir'e yaptığı yatırımlarla şehrin verimli topraklarını suyla buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, İkizcetepeler Barajı'ndan alınan suyun, inşa edilen 58 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi vasıtasıyla Balıkesir'e aktarıldığını belirterek, şehrin merkezinin içme suyu probleminin çözüldüğünü ve 7 ilçe, 13 belde, 69 köy olmak üzere toplam 89 yerleşim yerine içme ve kullanma suyu götürmek için plan ve proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Son 16 yılda Balıkesir'de 20 baraj ve 22 göleti tamamlayarak şehrin kalkınmasına büyük katkı sağladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hizmete aldığımız barajlardan Manyas Barajı ile 312 bin 320 dekar verimli arazi sulanacaktır. Manyas Barajı aynı zamanda enerji maksatlı olup, yıllık 46,5 milyon kilowatt saat enerji üretiyor. Ardıçtepe Barajı ise İvrindi ve Gökçeyazı Ovasında 36 bin 620 dekar araziyi sulayacak. Tamamı kapalı sistem sulama tesisi olan sulama şebekesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Balıkesirli vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin su ihtiyaçlarını gidermek bizim en önemli vazifemiz. Bu kapsamda Balıkesir’de 10 baraj ve 5 göletin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaatına 2015 sonunda başladığımız Adalı Barajının çalışmaları devam ediyor. Burhaniyeli kardeşlerimizin hasretle beklediği Reşitköy Barajı'nı yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve barajın inşaatına başladık. 48 bin 950 dekar araziyi sulayacak bu barajı en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız."

Aydın, inşa edilen sulama projeleriyle de 621 bin 365 dekar zirai araziyi sulamaya açarak bir tarım şehri olan Balıkesir'e yıllık 464 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarına dikkati çekerek, inşaatı devam eden 13 sulama tesisiyle 172 bin 880 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını belirtti.

Balıkesir ve ilçelerinde inşa edilen 51 dere ıslahıyla 34 meskun mahal ve 428 bin 850 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu kaydeden Aydın, "12 adet dere ıslah çalışması da hızla devam ediyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:32
  1. Balıkesir
  2. Devlet Su İşleri
  3. DSİ
  4. Mevlüt Aydın

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