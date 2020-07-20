Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020 | Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması kaç?
Balıkesir Üniversitesi kaç puanla alıyor? Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kaç? Balıkesir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler kaç puan olduğu Balıkesir Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları sonrası üniversite tercihleri başlayacak. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020, Balıkesir Üniversitesi veteriner Fakültesi taban puanları başarı sıralaması.
ÖSYM YKS TYT ve AYT sınavı 27-28 Haziran’da yapıldı. TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç 28 Temmuz'da açıklanacak. 2020 YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanmakta. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020, Balıkesir Üniversitesi TYT en küçük en büyük puan, Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları
Biyoloji Öğretmenliği taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Ebelik Fakültesi taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi taban puanları
Balıkesir Üniversitesi İlahiyat taban puanları
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanları
Balıkesir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler
Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU
AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU
BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU
HAVRAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU
SAVAŞTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU
SUSURLUK MESLEK YÜKSEKOKULU
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