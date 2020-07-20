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Eğitim

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020 | Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması kaç?

Balıkesir Üniversitesi kaç puanla alıyor? Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması kaç? Balıkesir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler kaç puan olduğu Balıkesir Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. 27-28 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları sonrası üniversite tercihleri başlayacak. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020, Balıkesir Üniversitesi veteriner Fakültesi taban puanları başarı sıralaması.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:29:00 - 2020-07-20 18:29:47
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020 | Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması kaç?

ÖSYM YKS TYT ve AYT sınavı 27-28 Haziran’da yapıldı. TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç 28 Temmuz'da açıklanacak. 2020 YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanmakta. Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2020, Balıkesir Üniversitesi TYT en küçük en büyük puan, Balıkesir Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taban puanları 

Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları

Biyoloji Öğretmenliği taban puanları

Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanları

Balıkesir Üniversitesi Ebelik Fakültesi taban puanları 

Balıkesir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi taban puanları 

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat taban puanları

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanları

Balıkesir Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

ALTINOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

AYVALIK MESLEK YÜKSEKOKULU

BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU

BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU

HAVRAN MESLEK YÜKSEKOKULU

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KEPSUT MESLEK YÜKSEKOKULU

SAVAŞTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU

SUSURLUK MESLEK YÜKSEKOKULU 

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