0553 313 94 23

Balıkesir pullusu Karesi’de yeniden canlanıyor

Balıkesir’e özel bir gelinlik olan Balıkesir pullusunu, Karesi ilçesinde tekrar canlandırmak için kurs açıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Balıkesir pullusu Karesi’de yeniden canlanıyor

Balıkesir’e özel bir gelinlik olan Balıkesir pullusunu, Karesi ilçesinde tekrar canlandırmak için kurs açıldı.


Balıkesir’e mahsus bir gelinlik olan Balıkesir pullusu, Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle Kocaavşar Mahallesi’nin kadınları tarafından yıllar sonra yeniden günlük hayatın bir parçası haline getirildi. Açılan kursa katılan 25 kursiyer kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı kursu başarıya tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek sertifikalarını verdi.


Balcı, “Unutulmaya yüz tutan mesleklere destek sürecek”


Törende konuşan İŞKUR Müdürü Balcı, Balıkesir’de unutulmaya yüz tutan zanaat ve mesleklerden birini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Buna ilişkin daha önce yine Karesi Belediyemizin destekleriyle Kamçılı’da yine bir kurs yapmıştık. Bu İŞKUR olarak 2. kursumuz. Biz kurum olarak kursiyerlerimize günlük cep harçlığı vererek genel sağlık sigortalarını karşıladık. Yaklaşık 40 bin lira gibi desteği söz konusu oldu. Bu tür kurslara, unutulmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik kurslara destek vermeye devam edeceğiz. Bu meslekleri hayata geçirmeye çalışan herkese desteğimiz olacak. Katkı sunan Karesi Belediyemize ve Karesi Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.


Türkmen, ‘Bir milleti millet yapan gelenek ve görenekleridir’


Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, törene katılamayan Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın kursiyerlere selamlarını iletti. Bir milleti millet yapanın maddi değerler olmadığını söyleyen Türkmen, “Bir milleti millet yapan gelenek ve görenekleridir, kültürel değerleridir. Sizleri bu çabalarınız için kutluyor ve Türk milleti bireyi olarak teşekkür ediyorum. Kursa desteklerinden dolayı İŞKUR ve Karesi Halk Eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere Karesi Belediyesi olarak her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz. Karesi Belediyesi olarak Türk Milleti’nin değerlerinin sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Türkmen ve Balcı kursiyerler tarafından açılan sergiyi gezerek, yapılan ürünler hakkında bilgiler aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:14
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjantin, Çin’in elektrikli otobüslerini kullanıma dahil etti
    1. Arjantin, Çin’in elektrikli..
    2. Pençe Harekâtı’nda EYP ve düzenekleri..
    3. Türkiye’nin gizli hazinesi: Taşyaran..
    4. Kayıplara karışan genç 18 gün sonra..
    5. Pencereden düşen kız çocuğunun beli..
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. Balıkesir pullusu Karesi’de yeniden..
    8. Esed rejimi İdlib'e saldırdı! 4 sivil..
    9. Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı
    10. Narkotik polisinden operasyon: 7..
    11. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi..
    12. Konya’da Eski Sanayi ve Karatay..
    13. Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev..
    14. Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında
    15. Yeni 100 ve 200 Euro’lar daha küçük ve..
    16. Ergün Taşçı’nın acı günü
    17. Mazıdağılı öğrencilerin hünerleri..
    18. MHP'li Aycan'dan YÖK'e kontenjan çağrısı
    19. ABD politikaları, avronun küresel..
    20. (Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz: "Kemal..
    21. 3 yıldır köylüler ulaşımlarını..
    22. Su altında gizlenmiş halde bulundu
    23. Evkur Yeni Malatyaspor’da Fofana..
    24. Fuat Oktay: 311 belediyenin..
    25. El freni çekilmeyen araç çöp..
    26. Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan..
    27. Erciyes Üniversitesi yüksek lisans..
    28. "Yaz tatilinde çocukları dijital..
    29. Fiat 500X'in üretimi 500 bini geçti
    30. Karaköprü’de yol atağı
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu