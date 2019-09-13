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Balıkesir Orman Bölge Müdürü Gurbetoğlu görevine başladı

Artvin Orman Bölge Müdürü iken Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Selim Gurbetoğlu görevine başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:05
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Gurbetoğlu görevine başladı

Artvin Orman Bölge Müdürü iken Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Selim Gurbetoğlu görevine başladı.


Artvin Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Selim Gurbetoğlu, atandığı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde yeni görevine başladı. Yeni Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Güdül, Şube Müdürleri, Balıkesir İşletme Müdürü, Balıkesir Fidanlık Müdürü ile Bölge Müdürlüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Metin Kırcı ise Ankara’da Orman Genel Müdürlüğünde göreve başladı.



Yeni Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu Kimdir?


13 Nisan1966 yılında Trabzon’un Ofilçesinde doğan Selim Gurbetoğlu 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla; 1993 yılı Aralık ayında Etüt Planlama Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Yaklaşık 3,5 yıl bu görevini sürdürdü.3 yıl Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Yeşilvadi İşletme Şefliği, 1,5 yıl İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Fenertepe Orman İşletme Şefliği, 1,5 yıl İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şefliği görevini sürdürdü.Daha sonra 2 yıl Şile Orman İşletme Müdür Yardımcılığı, 6,5 yıl İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü ve 5 yıl İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcılığı, 2016 yılı Mayıs Ayından 2019 Eylül Ayına kadar Artvin Orman Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 12 Eylül 2019 tarihi itibariyle Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Selim Gurbetoğlu evli ve 3 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:05
  1. doğa

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