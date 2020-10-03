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Gündem Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:05:00 -
Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları, örgüt evlerinde kaldıkları ve toplantılara katıldıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Amasya, Erzurum ve Iğdır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde biri aktif görevde 9 polis memuru, aktif görevdeki bir astsubay, bir emekli öğretmen, bir veteriner hekim ve bir sağlık teknikeri gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde bir tabanca ele geçirildi, 2 bilgisayar, 1 tablet, 2 taşınabilir bellek, 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 harici hard disk ve 1 dvd’ye el konuldu.

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