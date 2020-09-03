  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:27:21 -
Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Ağustos'ta, Balıkesir, Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye..
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs t..
Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi
Gündem

Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi

86 yıllık hasretin ardından 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Hristiyan dünyasının önemli isimlerine gönderilmek üzere ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı