  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:08:14 -
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı