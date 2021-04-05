Balıkesir liseleri taban puanı 2021 Balıkesir liseleri başarı sıralaması |Balıkesir liseleri kontenjanları
Güzel bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle istediği liseye gidebilmesi için LGS sınavına girmesi gerekiyor. Balıkesir ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Balıkesir liseleri taban puanı 2021, Balıkesir liseleri başarı sıralaması ve Balıkesir liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Yakın dönemde LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Balıkesir liseleri taban puanı 2021, Balıkesir liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?