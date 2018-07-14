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Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2 kişi yaralı

Erdek ilçesinde TIR, otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2 kişi yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Erdek İlçesi Düzler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Çeşmeci yönetimindeki 35 EAS 21 plakalı ayçiçek yağı yüklü TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bahattin Tunç yönetimindeki 10 ADN 82 plakalı otomobil, Şaban Doğan yönetimindeki 41 U 3224 plakalı kamyon ve 10 TJ 810 plakalı otobüse çarparak yan yattı. Kazada, TIR şöförü Hüseyin Çeşmeci ile kamyon şoförü Şaban Doğan yaralandı. 

Araçlarda sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
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  6. kamyon

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