Balıkesir Büyükşehir yoldan 30 milyon kar edecek

Büyükşehir Belediyesi, petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde alımını gerçekleştirdiği bitüm-astar sayesinde bu yıl ki yol çalışmalarından ortalama 30 milyon kar elde edecek.

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yol yapım işlerine ağırlık verdi. Çalışmaları; sistemli, hızlı yürütmek ve daha rahat koordine edebilmek amacıyla Yol Yapım İşleri Dairesi Başkanlığını kuran Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede sadece sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol bakım ve onarım işlerinde 100’ün üzerinde personelle daha yaşanabilir bir Balıkesir için çalışıyor.

Depolar boşaldıkça alım gerçekleştiriliyor

Yıl içerisinde yapılması planlanan işler için petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde bitüm-astar alımı gerçekleştirerek depolarını dolduran Büyükşehir Belediyesi böylelikle geçtiğimiz yıl asfalt sezonunda ton fiyatı 6 bin liraya kadar çıkan bitüm-astarın tonunu bin 223 liraya mal etti. Depolarında yer açıldıkça alım yapmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi; geçtiğimiz yıl ortalama bir ton maliyeti 3 bin 500 lira olan bitüm-astarın tonunu bu yıl ortalama 2 bin 250 liraya mal edecek. Böylelikle yol yapım işlerinde bu yıl yaklaşık olarak 30 milyon lira kar elde edilecek.

Rahat, konforlu ve kaliteli yollar

20 ilçede yürütülen yol yapım çalışmalarında ekipler; sıcak asfalt ve sathi kaplama dışında yol yama çalışmalarını da gerçekleştirerek günlük ortalama 120 ton bitüm-astar kullanıyor. Kendi ekipman ve personeliyle, Balıkesirliler için daha rahat, konforlu ve kaliteli yollar yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.