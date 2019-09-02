Balıkesir Büyükşehir 15 bin çocuğa yüzme eğitimi verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 11 ilçede gerçekleştirilen “Yaz Spor Okulları” sona erdi. 15 bini aşkın çocuğa yüzme eğitiminin yanı sıra ilgi alanlarına yönelik eğitimlerin verildiği kurslar, yoğun talep üzerine önümüzdeki yıl sayısını artırarak faaliyetine devam edecek.

Her fırsatta “Enerjilerini sokağa bırakan çocuklar yetiştireceğiz” diyerek bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yoğun geçen bir okul döneminin ardından çocukların tatillerini hem dinlenerek hem de verimli bir şekilde geçirmelerinin sağlamasına yardımcı olmak amacıyla “Yaz Dönemi Spor Okulları” projesini hayata geçirdi. 1 Temmuz-31 Ağustos günleri arasında iki dönem olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Kepsut, Balya, Sındırgı, Manyas, Savaştepe, Havran, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde yaşayan 6-13 yaş aralığındaki çocuklara, başta yüzme olmak üzere; voleybol, basketbol ve tenis branşlarında deneyimli antrenörler eşliğinde eğitimler veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Dönemi Spor Okulları” sona erdi. Kurslarda, çocuklara; ebru sanatı, jimnastik, güreş ve binicilik gibi alanlarda da ilgilerine yönelik eğitimler verildi. 15 bini aşkın çocuğun faydalandığı yaz spor okullarında, çocukların aynı anda hem bedensel hem de zihinsel gelişimine önem verilerek; mangala ve satranç dersleri de verildi. Bunları yanı sıra geleneksel çocuk oyunlarından; halat çekme, ip atlama, çuval yarışı, saklambaç gibi oyunlar oynatılarak; stratejik düşünme, planlı hareket etme, takım olma, paylaşma, arkadaşlık kurma becerileri kazandırılması doğrultusunda çalışmalar yapıldı.

“Boğulma vakalarını asgariye indirmeye çalışıyoruz”

Okulların kapalı olduğu dönemlerde çocukların enerjilerini doğru kullanmaları adına fiziksel enerjinin, zihinsel enerjiye katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Başkan Yılmaz “Çocukların bireysel yeteneklerine ya da hobilerine göre yüzme eğitiminin yanına birkaç çeşit sanatsal ve kültürel faaliyette ekledik. Okul bahçelerine kurduğumuz havuzlarla iki dönem halinde 15 bini aşkın çocuğa yüzme eğitimi verdik. Bunlara sadece eğitim anlamında bakmamak lazım. Komşuluk ilişkilerinin gelişimine de çok büyük katkı sağladı. Çocuklarını, torunlarını spor eğitimlerine getiren ebeveynler burada birbirleriyle tanışma, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerini kurmasına bir ortam oluştu. Yüzme, herkes tarafından bilindiği gibi çocuklardaki fiziksel gelişimi en iyi sağlayan spor branşlarından bir tanesi. Biz, hem yüzmeyle fiziksel alandaki gelişimi sağlamak hem de ülkemizde çok sık rastlanan boğulmaları da asgariye indirmek için tüm çocuklarımıza ve gençlerimize yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

“Spor okulu mantığıyla hareket ediyoruz”

Başkan Yılmaz, “Özellikle denize biraz daha uzak olan kırsal ilçelerimizde kurduk havuzları. Ama gördük ki denize yakın ya da uzak olması değil, yüzme bilmesi ya da bilmemesiyle doğru orantılı bir durum bu. Denize yakın da olsa uzak da olsa kırsal bölgede yaşayan denize yakın olmasına rağmen yüzmeye gidemeyen veya yüzme eğitimi hiç almayan çocukların bu şekilde hem topluma kazandırılması hem yüzme eğitimlerinin verilmesi hem arkadaşlık dostluk ilişkilerinin artırılması için bu tür spor eğitimlerinin sıklıkta olması gerekiyor. Bu yaz dönemi eğitimiydi şimdi biz, kış döneminde bunu nasıl devam ettirilebilir, sürdürülebilir hale getiririz onun çalışması içerisindeyiz. Bu anlamda da çalışmalarımız yine ilçe bazlı olarak devam ediyor. Bu yıl denize uzak ilçelerde açtık. Ama talep o kadar çoğaldı ki denize yakın olan ilçelerde bizden portatif havuzların kurulmasını talep etti. Biz de onların bu taleplerini mantıklı bulduk. Çünkü denize yakın olması onun yüzme biliyor olması anlamına gelmeyebilir. Biz, yüzme eğitimlerimizi denize yakın ilçelerimizde de vermeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl bu 11 ilçe sayısını artırmayı planlıyoruz. Bir grup yüzme eğitimi alırken diğer bir grupta; voleybol, basketbol, kaykay, paten ok atma gibi spor branşlarını ya da çuval yarışı, saklambaç, halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunlarını gerçekleştiriyorlar. Sonrasında onlar havuza giriyor, diğer grup diğer eğitimleri alıyor. Tam bir spor okulu mantığıyla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.