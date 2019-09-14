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Balıkesir BBB Körfez Bölge Koordinatörlüğü’ne Arslan getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörlüğü görevine, Gömeç eski Belediye Başkanı Kazım Arslan getirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
Balıkesir BBB Körfez Bölge Koordinatörlüğü’ne Arslan getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörlüğü görevine, Gömeç eski Belediye Başkanı Kazım Arslan getirildi.


Arslan görevine başlarken, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için yoğun gayret içinde olacağını bildirdi. Arslan kendisini bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.


Kazım Arslan kimdir?


“Son dönem Gömeç Belediye Başkanlığı yapan Kazım Arslan, 1968 yılında Gömeç’te doğdu. İlk ve ortaokulu Gömeç’te, lise tahsilini Ayvalık’ta tamamladı. Türk Hava Kurumu, Ticaret Odası ve Gömeç Spor Kulübü’nde çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Gömeç Belediye Meclisi Üyeliği de yaptı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Gömeç Belediye Başkanı olarak seçildi. Arslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı R.Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2019 seçimleri için yeniden aday gösterilmişti. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.”

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
  1. doğa

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