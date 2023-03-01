  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 07:12:00 -
Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23