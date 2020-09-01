Balıkçılar Erdoğan ile ‘Vira Bismillah’ dedi

Giresun Merkez Limanı’nda “Vira Bismillah” denilerek avcılık sezonu açılış programı gerçekleştirildi. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakıldı.

2020-2021 su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde bugünden itibaren, Akdeniz’de ise 15 Eylül’de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

Bakanlık, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında balıkçılara soğuk hava depoları, balık işleme ve muhafaza tesisleri için hibe desteği sağlıyor. Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ise gemilerin modernizasyonu için faiz indirimli kredi veriyor.

Bakanlık, 12 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine desteğe devam edecek. 2004 yılından itibaren balıkçılara verilen ÖTV’siz yakıt desteği de sürecek.