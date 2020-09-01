  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Balıkçılar Erdoğan ile ‘Vira Bismillah’ dedi
Ekonomi

Balıkçılar Erdoğan ile ‘Vira Bismillah’ dedi

Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı etkinliğin ardından açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:24:00 -
Balıkçılar Erdoğan ile ‘Vira Bismillah’ dedi

Giresun Merkez Limanı’nda “Vira Bismillah” denilerek avcılık sezonu açılış programı gerçekleştirildi. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakıldı.

2020-2021 su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde bugünden itibaren, Akdeniz’de ise 15 Eylül’de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

Bakanlık, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında balıkçılara soğuk hava depoları, balık işleme ve muhafaza tesisleri için hibe desteği sağlıyor. Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ise gemilerin modernizasyonu için faiz indirimli kredi veriyor.

Bakanlık, 12 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine desteğe devam edecek. 2004 yılından itibaren balıkçılara verilen ÖTV’siz yakıt desteği de sürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..
Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler
Gündem

Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısında Elon Musk'ın tanıttığı Neuralink'i konu aldı.
Savaşın eşiğinde konuştu! Papa'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Dünya

Savaşın eşiğinde konuştu! Papa'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine gelmesi sonrası konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, gelişmeleri endiş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı