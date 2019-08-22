Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.22 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü açıklarında avlanmaya giden balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
BALIKÇILAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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