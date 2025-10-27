  • İSTANBUL
Balık tutmaya inenler cesetle karşılaştı!

Balık tutmaya inenler cesetle karşılaştı!

Antalya’da sabah saatlerinde falezlerden oltayla balık tutmak için inen vatandaşlar, kayalıkların arasında bir ceset buldu.

Antalya’da falezlerde sabah saatlerinde korkunç bir manzara ortaya çıktı. Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inen kişi, alt kısmındaki kayalıklarda hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin üzerinden 44 yaşındaki Sami Kırkuşu adına kimlik çıktı.

İki saatlik çalışma

Deniz polisi, cesedi çıkaramayınca itfaiye ekipleri halatla 30 metrelik falezlerden indi. Sedyeyle inen itfaiye eri, cesedi kaşık sedyeye bağladı. Kırkuşu'nun cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yukarıdaki polis, sağlık ve belediye işçilerinin de yardımıyla imece usulü çekilip çıkarıldı. Durumu haber alan Sami Kırkuşu'nun yakınları da falezlerin olduğu yere geldi. İsmi öğrenilemeyen Kırkuşu'nun ağabeyi, "Beni bırakıp nereye gittin. Abim ölmüş" diye feryat etti.

Kırkuşu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği, suç ve araştırma ile karakol ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınıp Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin ilk incelemesinde Sami Kırkuşu'nun yaklaşık 5 metreden düştüğü ve buna bağlı olarak vücudunda kırıklar olduğu, herhangi bir ateşli silah veya kesici alet yarasının bulunmadığı belirlendi. Sami Kırkuşu'nun otellerde baca temizliği işi yaptığı öğrenildi.

