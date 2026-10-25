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Yerel Balık tutmak isteyen gencin hazin sonu
Yerel

Balık tutmak isteyen gencin hazin sonu

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Balık tutmak isteyen gencin hazin sonu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde arkadaşlarıyla birlikte balık avlarken suya düşüp akıntıya kapılan 25 yaşındaki gencin, yürütülen arama çalışmaları sonucunda maalesef cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla göl kıyısında balık tutan Müslüm U., dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan genç, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisleri sevk edildi.

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde Müslüm U.’nun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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