Drift atan magandaya 140 bin TL ceza!
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İzmir’in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.F.A. gözaltına alındı. Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı.
Bornova'da otomobiliyle yolda drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Sürücü M.F.Aa ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; çalışma yaptı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüleri incelemeyen ekipler, drift atan araç ve sürücüsü tespit etti.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen sürücü M.F.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı.
M.F.A.’nın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
M.F.A. hakkında, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan da adli işlem başlatıldı.
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