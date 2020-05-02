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Yerel

Balık tutmak için gittiği suda feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş’ta 35 yaşındaki bir kişi, balık tutmak için gittiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 07:02:00 -
Balık tutmak için gittiği suda feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ardıç (35) ve arkadaşlarıyla birlikte Bertiz Mahallesi Uzunbağ mevkiinde balık avlamaya gitti. Bir süre sonra suya düşen Abdullah Ardıç, gölette kayboldu.

Cansız bedenini dalgıç ekipleri buldu

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından suda yapılan aramada Abdullah Ardıç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Ardıç’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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