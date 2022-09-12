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Yaşam Balık tutmak için gitti! Murat Nehri'nde kabusu yaşadı
Yaşam

Balık tutmak için gitti! Murat Nehri'nde kabusu yaşadı

Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 20:26:00 -
Balık tutmak için gitti! Murat Nehri'nde kabusu yaşadı

Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Ziya Durgun (46) balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti.

Durgun, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehirde mahsur kaldı.

Durgun, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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