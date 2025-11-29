Balık tutmak için denize açılan kişi botun alabora olması sonucu öldü
İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar Sahili'nden balık tutmak için denize açılan Cihan C., botunun kuvvetli rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü ilçesinde yaşanan acı olayda, balık tutmak için denize açılan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Gürpınar Sahili'nde meydana geldi. Bölgeden balık tutmak amacıyla denize açılan Cihan C.'nin kullandığı bot, kuvvetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek alabora oldu.
Bir süre sonra Cihan C.'nin kıyıya vuran cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.
SAHİL GÜVENLİK VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine hızla Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışması sonucu Cihan C.'nin cesedi denizden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cihan C.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
