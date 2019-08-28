Balık tutarken baraj gölüne düşen çocuk öldü İnegöl ilçesinde suya düşerek kaybolan 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baraj kıyısında balık tutmaya çalışırken suya düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni arama çalışmalarının ardından bulundu. Akrabalarıyla Boğazköy Barajı'na gelen Suriye uyruklu 10 yaşındaki Halil El Halil, balık tutmaya çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybedip suya düştü ve gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bursa'dan gelen deniz polisi ekibinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Suriyeli çocuğun cesedi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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