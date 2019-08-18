0553 313 94 23

Balık tutanlara çarpan minibüs denize düştü!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde minibüs denize düşerken balık tutanlara çarptı, 6 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:00
Balık tutanlara çarpan minibüs denize düştü!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde minibüsün denize düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan H'nin kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde önce balık tutan 2 kişiye çarptı ardından denize düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, balık tutan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Tevfik U'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:00
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Beşiktaş
  4. kaza
  5. minibüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Eminönü'nde selin ardından son durum
    1. İstanbul Eminönü'nde selin ardından..
    2. Eleştirilerin ardından İstanbul’a..
    3. (Özel) LPG’li planör Bursa semalarında
    4. Ege’nin iki yakası kitaplarda buluştu
    5. İzmir Barosu’ndan eşi görülmemiş..
    6. Çocuklarımıza kesinlikle atıştırmalık..
    7. Ayvalık’ta Ruboto ile Mehmet Erdem’den..
    8. Ev yapımı saç kremi | Yumuşak ve..
    9. Balıkesir polisinden uyuşturucu..
    10. Yaptıkları ameliyat ile tıp..
    11. Yargıtay: "Bilirkişi raporu hakimi..
    12. TEPSAM Başkanı Yıldırım: "Amerika Orta..
    13. Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşet..
    14. Yurtta hava durumu
    15. Ak Partili vekilden flaş uyarı!..
    16. Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş..
    17. Bozçalı Köyünde geleneksel kır gezisi..
    18. Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan..
    19. GÜNDEM / 18 Ağustos 2019
    20. Arjantin'de yeni hazine bakanı belli..
    21. Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç..
    22. Bolu Dağı'nda feci kaza! 37 kişi...
    23. Abdullah Avcı: Tespitlerimizi yapıp..
    24. 'Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet..
    25. Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
    26. Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor
    27. Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    28. İmamoğlu tatili kesip Bodrum'dan İstanbu
    29. Libya'da hayvanat bahçesini..
    30. Uslu FETÖ'de çeteleşmeyi ifşa edip..
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda