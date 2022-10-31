Balık ekmek tarifi: Balık ekmek hangi balıktan yapılır? Balık ekmek sosu nasıl yapılır? Balık ekmek arasına ne konur? Eminönü balık ekmek tarifi

BALIK EKMEK NASIL YAPILIR? | Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden olan balık ekmeği evinde yapmak isteyen vatnadaşlar, balık ekmek için en uygun balığın hangisi olacağını araştırıyor. Çıtır çıtır ekmeği, lokum gibi pişmiş balığı ve içine ekleyebileceğiniz envai çeşit salata malzemesiyle büyük küçük herkese balığı sevdiren efsane balık ekmek tarifini haberimizde derledik. İşte evde balık ekmek nasıl yapılır, en güzel balık ekmek tarifi...

Mis gibi kokusuyla balıkekmek özellikle İstanbul sokaklarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Deniz kenarında maharetli esnaflardan yemeye alışık olduğumuz balık ekmek evde de kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilir.

EN İYİ BALIK EKMEK HANGİ BALIKLA YAPILIR? - BALIK EKMEK İÇİN EN UYGUN BALIK HANGİSİDİR?

Balık ekmek yapmanın en önemli püf noktası balıkları fileto haline getirmek. Balıkçılarda veya balık satın aldığınız yerlede balığı fileto şeklinde isteyebilirsiniz. Balık ekmek için en sık tercih edilen uskumrunun çok ama çok ince ve piştiği zaman yerken rahatsız etmeyen bir derisi olduğu için derisini çıkarmaya gerek yok. Ama pullu bir balık kullandığınız takdirde pullarını ters yönden sıyırarak ayıklamayı ihmal etmeyin.

BALIK EKMEK MALZEMELERİ

4 adet uskumru

4 adet sandviç ekmeği

1 adet soğan

2 avuç maydanoz

1 çay kaşığı sumak

Tuz

Zeytinyağ

BALIK EKMEK TARİFİ

Uskumruların başlarını ve içlerini ayıklayın, Kemiğini tutup çekerek ayırın, Kılçıklarını cımbızla çekerek alın, Bir balıktan iki fileto elde edecek şekilde kesin, Geniş bir tavada birkaç yemek kaşığı zeytinyağ kızdırın, Filetoları tavaya dizip üzerlerine tuz serpin, Her iki tarafını da kızartın, Balıklar kızarırken soğanı yarım ay şeklinde doğrayın, Üzerine tuz ve sumak serpip elinizle ovarak karıştırın, Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın, Balıkları sandviç ekmeklerinin arasına ikişer fileto şeklinde koyun, Soğan salatasını ekmeklere paylaştırın, Domatesi dilimleyerek sandviç ekmeğinin arasına koyun.

BALIK EKMEK PÜF NOKTALARI

Balığı tavada yağda kızartabileceğiniz gibi ev tipi ızgara ve hatta tost makinesinde de pişirebilirsiniz. Fırında çupra gibi fırında pişen balıklar kendi suyunda pişip buğulama gibi olacağı için çok başarılı olmaz ama mecbur kalırsanız o şekilde de yapabilirsiniz.

Tarifte uskumru yerine levrek fileto veya ayıklanmış hamsi de kullanabilirsiniz.

Balık ekmek arasına ne konur?

Soğanıda söğüş doğrayalım ve marulla karıştıralım. Ekmeklerimizi yarım keselim. Arasına kızarmış balığımızı üzerinede soğanlı marullu karışımı koyalım. Balık ekmeğimiz hazır

Balık ekmek hangi balıktan yapılır?

Balıkçılarda veya balık satın aldığınız yerlede balığı fileto şeklinde isteyebilirsiniz. Balık ekmek için en sık tercih edilen uskumrunun çok ama çok ince ve piştiği zaman yerken rahatsız etmeyen bir derisi olduğu için derisini çıkarmaya gerek yok.

Balık Ekmek sosu Nasıl Yapılır? Balık sosu nasıl yapılır?



Biberleri küçük küçük doğrayın. Bir sos tavasında zeytinyağı ile birlikte sarımsak ve soğanları kavurun. Doğradığınız acı kırmızı biberleri ve domates sosunu ilave edin. Limon suyu, sirke, tuz ve şekeri de ekleyip, sosu kısık ateşte 5 dakika kaynatın.

Eminönü Balık Ekmek Tarifi

Soğan, maydanoz, pul biber, tuz ve karabiberi bir kapta harmanlayıp biraz ezerek karıştırın. Ekmekleri sandviç şeklinde ikiye kesip bir parça balık ve maydanozlu soğanı arasına yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

Yumurtalı Balık ekmek nasıl yapılır?

Balık Ekmek Yumurtalı tarifi:

Ekmek Balığı Nasıl Yapılır? Püf Noktaları Yumurtalı süt karışımına batırdığınız ekmekleri kızgın yağda kızartırsanız ekmeklerin daha az yağ çekmesini sağlarsınız. Yumurtalı ekmekleriniz piştikten sonra damak zevkinize uygun olarak üzerine kekik, pul biber serpip yanına peynir, zeytin ve domatesle servis edebilirsiniz.

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