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Gündem Balığa çıktı, dönmedi: Zonguldak'ta kayıp balıkçı arayışı!
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Balığa çıktı, dönmedi: Zonguldak'ta kayıp balıkçı arayışı!

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Balığa çıktı, dönmedi: Zonguldak'ta kayıp balıkçı arayışı!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde balık tutmak için evinden ayrılan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz’dan haber alınamaması üzerine denizde ve karada arama çalışması başlatıldı.

Kozlu ilçesinde yaşayan Erdin Yılmaz (62), dün Ilıksu mevkisinde balık tutmak amacıyla evinden ayrıldı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan Yılmaz'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarma ekipleri ise karada Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeleri tespit eden ekipler, aracını da bölgeye yakın bir noktada park halinde buldu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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