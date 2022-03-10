Baldır bacak heveslilerinin tadı kaçacak! Selda Bağcan öyle bir konuştu ki laikçiler duymasın

Son zamanlarda bazı şarkıcılar, sahnede ahlaksızlık yarışına tutuştu. Ün, şan, şöhret; seyirci önünde ceketini çıkarırken izin isteyen sanatçılardan, sahnede ahlaksızlık yapıp rant devşirmeye çalışan şarkıcılara kaldı. Bunlar arasında en tepki çekeni ise Gülşen isimli şarkıcı oldu. Bu rezilliklere bir sert eleştiri ise CHP yanlısı türkücü Selda Bağcan'dan geldi. Bağcan, sahne kıyafetleri için "çok korkunç" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün 8 Mart Kadınlar Günü'nü nedeniyle sahne alan Selda Bağcan, Küçükçekmece'deki kadınlara bir konser verdi.

Bağcan, laikçileri rahatsız edecek sözler sarf etti. CHP yanlısı türkücü, konser bitiminde kendisini bekleyen magazin muhabirleriyle sohbet etti. Ünlü türkücüye son günlerde gündemden düşmeyen sahne kıyafetleri hakkındaki fikri soruldu.

Selda Bağcan sahne kıyafetleri hakkında işe bu sözleri kullandı:

"Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Ben geçenlerde ‘son muhafazakârım’ dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz."