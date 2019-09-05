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Balçova’da eğitim bütçesine destek

Balçova Belediyesi’nin örnek hizmeti ile aileler, çocuklarına rahatlıkla okul kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini alıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:00
Balçova’da eğitim bütçesine destek

Balçova Belediyesi’nin örnek hizmeti ile aileler, çocuklarına rahatlıkla okul kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini alıyor.


Eğitim alanında yaptığı hizmetlerle her çocuğun eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi, maliyeti çok yüksek olan kıyafet ve kırtasiye malzemelerinde de geçim sıkıntısı yaşayan ailelere destek oluyor. Balçova’da anlaşma yapılan esnaf gurubu bir işyeri kiralayarak tüm okulların kıyafetlerini ve çocukların sevdiği türden farklı çeşitlerde kırtasiye malzemelerini temin ediyor. Balçova Belediyesi Semt Evlerine başvuran aileler aldıkları kart ile bu işyerine giderek çocuklarının istedikleri malzemeleri ücretsiz alabiliyor.


Eğitim konusunun Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Eğitim kalitesini sadece okul açarak ya da öğretmen atayarak çözmek mümkün değil. Okul öncesinden başlayıp üniversiteden mezun olana kadar eğitimin her konusu bir bütün olarak ele alınmalı. Biz Balçova’da topyekun bir anlayışla bu soruna eğiliyoruz. Burada da karşımıza çıkan en önemli sorun ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarına istedikleri eğitimi aldıramamaları veya gerekli okul malzemelerini alamamaları. Biz, bu önemli masraf kaleminde vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Çocuklarımız da mağazamızdan rahatlıkla istedikleri okul eşyasını alabiliyor. Semt Evlerine başvuran bin civarında ailemiz bu hizmetten yararlanıyor. Ayrıca ilçemizin esnafına da destek oluyoruz” diye konuştu.



Mağazada neler var


Balçova Belediyesi’nin oluşturduğu okul mağazasında tüm okulların tam takım kıyafet çeşitlerinin yanı sıra çanta, ayakkabı, beslenme seti, defter ve kırtasiye malzemeleri çeşitleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:00
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