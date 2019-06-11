Balçıkhisar’da 2 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Baba Dağı bölgesinde 2 asırdır devam eden yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Baba Dağı bölgesinde 2 asırdır devam eden yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor.

İlçenin Balçıkhisar köyünde ’Baba’ adıyla bilinen bir evliyanın mezarının da bulunduğu Baba Dağı bölgesindeki geleneği köy halkı devam ettiriyor. Bu yılki etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak, protokol üyeleri ve köy halkı katıldı. Yağmur duası öncesi Baba Dağı yanında vatandaşlara vaaz verilerek, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Öğle namazının kılınmasının ardından din görevlileri tarafından yağmur duası yapıldı. Duanın ardından katılanlara yemek ikramı edildi.

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