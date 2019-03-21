Balcı’dan ‘Cumhur İttifakı’na destek

’Cumhur İttifakı’nın siyaset üstü olduğunu söyleyen Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar ve Pideciler Odası Başkanı İsmail Balcı,“Ben askerime, polisime, kurşun sıkanlarla bir olamam. Cumhur İttifakı’ndan yana olduğumu açıklamaktan çekinecek kadar ürkek değilim” dedi.

İsmail Balcı yaptığı açıklamada ’Cumhur İttifakı’na destek verdi. “Bizi meydanlara terör örgütlerinin siyasi uzantısı HDP’lilerin Türkiye düşmanlığı itti” diyen Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar ve Pideciler Odası Başkanı İsmail Balcı, “Ezanımıza dil uzatanlar, ezanımızı ıslıklayanlar, bayrağımızı yakanlar bizi sahalara sürükledi. Biz kabuğumuza çekilip seyredemezdik. Şehitlerimizin vebali var. Vatan için millet için canını feda eden şehitlerimize huzuru mahşerde nasıl cevap veririz? O masum çocukları boynu bükük bırakan hainlerle birlikte ittifak kuranlarla mı bir olacaktık? Şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacağız. Şehitlerimiz yarın mahşerde bize hesap sormazlar mı? O şehitler, ‘biz vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canımızı feda ettik, siz ne yaptınız?’ diye sorduğunda nasıl cevap vereceğiz? Siz niye sustunuz dedirtmeyeceğiz. Ne içerideki ne de dışarıdaki hainleri de sevindirmeyeceğiz. Biz şahsım, meslek örgütüm olarak Cumhur İttifakı’ndan yana olduğumuzu açıklamaktan çekinecek kadar ürkek değilim. Bizim duruşumuz belli. İlkadım’da Erdoğan Tok’un, Fuat Köktaş’ın, Büyükşehirde Mustafa Demir ve diğer tüm Cumhur İttifakı adaylarının yanındayız” ifadelerini kullandı.