0553 313 94 23

Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta başka bir aracın çarpması sonucu kaybeden damat, Seydikemer ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:47
Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta başka bir aracın çarpması sonucu kaybeden damat, Seydikemer ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevki’inde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kabaca’nın (32) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada Kuran’ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından cenaze, Atlıdere Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.


Cenaze törenine kaza sırasında eşinin yanında olan ve yaralanmayan Havva Kabaca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havva Kabaca’nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.


Olayın geçmişi


Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevki’inde dün meydana gelen trafik kazasında, Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevki’inde yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucu, minibüse binmek için bekleyen Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.


Kabaca çifti, 5 gün önce ilçede düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazar günü ve 30 Ağustos’da 4 cadde trafiğe kapatılacak
    1. Pazar günü ve 30 Ağustos’da 4 cadde..
    2. Kaymaz, Artistik Cimnastik Milli Takım..
    3. Başkan Çınar, Dilek Mahallesindeki..
    4. Barınak çalışanlarının dikkati..
    5. Samsun’un Salıpazarı ilçesindeki selde..
    6. Milletvekili Dülger’den Mercidabık..
    7. Türkiye ve Katar iş birliğinden..
    8. İstanbul'da 2020'de TOKİ kampanyası..
    9. Kilis’te konut satışı azaldı
    10. Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    11. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    12. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    13. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    14. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    15. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    16. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    17. AK Parti MKYK Toplantısı
    18. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    19. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    20. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    21. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    22. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    23. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    24. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    25. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    26. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    27. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    28. Gürpınar’da kilitli parke taşı..
    29. Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri
    30. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar