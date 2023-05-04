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Yerel Balavca deresinde korkuluk ve temizlik çalışması yapıldı
Yerel

Balavca deresinde korkuluk ve temizlik çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 14:44:00 -
Balavca deresinde korkuluk ve temizlik çalışması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde bulunan Balavca Deresinde kötü kokunun önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla Bin 1500 metre temizlik çalışması tamamlanırken derenin etrafına Bin 600 metre korkuluk yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin yaklaşması üzerine Milas’ta kötü konun oluşmaması için Balavca deresinin temizlik devam ediyor. Ekipler toplam 4 bin metrelik temizlik çalışmasının Bin 500 metresini tamamlanırken dere etrafında güvenlik önlemlerinin alınması adına Bin 600 metre korkuluk çalışması yapıldı. Tek tip olarak yapılan ve kent dekorasyonuna da uyan korkuluklar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı.

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