0553 313 94 23

Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine yoğun ilgi

Darende’nin Balaban Mahallesinde kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşma günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine yoğun ilgi

Darende’nin Balaban Mahallesinde kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşma günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katıldığı etkinliğe MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Program kapsamında ‘Anadolu’da Kerpiç Mimarinin Başkenti Balaban’ adlı panel gerçekleştirildi. Sosyal Tesislerde düzenlenen Anadolu’da Kerpiç Mimarinin Başkenti Balaban adlı panele İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ocakcı ve Tarihçisi Levent İskenderoğlu konuşmacı olarak katıldılar.


Balaban’ın kerpiç yapılarının ön plana çıkarıldığı panelde yöre halkının hazırladığı yöresel ikramlar da katılımcılardan tam not aldı.


Programın akşam bölümünde ise Komedi Dans Üçlüsü, Sivas Halk Müziği Korosu, Aşık Beyhani ve Aşık Adem Aydıner sahne aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı
    1. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    4. Denizli'deki deprem
    5. Kafede korkutan yangın
    6. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    7. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    8. Uşak Ticaret Borsası
    9. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    10. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    11. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    12. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    14. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    15. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    16. Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Bu hafta 7 film vizyona girecek
    18. Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya..
    19. Büyükşehir’den Mehmet amcaya hasta..
    20. Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine..
    21. Tomruk altında kalan kişi ağır..
    22. Süper kupa maçında sahaya atlayan..
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. İzmir’de kalp damarları ters şekilde..
    25. Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı:..
    26. Vatan Partisi'nden 'seçim yenilensin'..
    27. Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde..
    28. Denizli’ye tiyatro alanında 3 ödül..
    29. Üç kat artan trafiğe rağmen kaza..
    30. Tuzluca Belediyesi’nden gıda ve hijyen..
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu