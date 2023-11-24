  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknoloji ile analiz edilecek
Gıda

Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknoloji ile analiz edilecek

Yeniakit Publisher
2023-11-24 15:11:00 -
Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığı yüksek teknoloji ile analiz edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden ürünün orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere karar ölçütleri belirlenecek ve bu ölçütler Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Böylece bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak, tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik ilave adımlar atılmış olacak. Bu amaçla resmi kontrollerde kütle spektrometresi (MS) ve nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler kullanılacak.

Karar ölçütleri, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararıyla belirlenecek.

Söz konusu ölçütlerin resmi kontrollerde uygulanmasına Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığı tarihten 3 ay sonra başlanacak. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23