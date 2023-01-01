Bal limon maskesi nasıl yapılır, ne işe yarar? Duyanların ağzı açık kalıyor: Erken yaşlanmayı durduruyor! Cilde kolajen depoluyor

Yeni yılda Erken yaşlanmayı hiç kimse istemez. Ancak cildiniz yanlış bakım uygulamaları, dış etkenler, güneş ışınlarının zararlı etkileri ya da genetik faktörler sebebiyle erken yaşlarda kırışabilir. Cildi gençleştiren yaşlanma karşıtı doğal yağları bu yazımızda bulabilirsiniz. En doğal haliyle bal ve limon maskesi ile cilt sağlığınızı korumak için maskeler...

Bal Limon Maskesi Nasıl Yapılır?

Bal ve Limon Maskesi

Avokado Bal Limon Maskesi

Bal Limon Aspirin Maskesi

Bal Limon Yoğurt Maskesi

Zerdeçal Bal Limon Maskesi

Bal Limon Karbonat Maskesi

Zencefil Bal Limon Maskesi

Muz Bal Limon Maskesi

Pirinç Bal Limon Maskesi

Bal Limon Yumurta Akı Maskesi

Bal Badem Limon Maskesi

Bal Limon Maskesi Nasıl Yapılır?

Cildinize bal ile maske yapacağınız durumlarda cildinizin özelliğini göz önünde bulundurmak gereklidir. Yağlı ve kuru ciltler için farklı ballar tavsiye edilmektedir. Normal ve kuru ciltler için çiçek balı uygulanırken; çam balı yağlı ciltlere daha uygun görülür. Çam balının reçine içermesi yağlı ciltlerde daha iyi etki bırakacaktır. Bal ve limonla yapılan bazen de birkaç malzemeler eklenen cilt maskeleri uygulamak istediğinizde, şu tarifler aklınızda bulunmalı:

1) Bal ve Limon Maskesi

İki malzemeyle yapacağınız bal ve limon maskesi oldukça ekonomik ve pratiktir. Bal ve limon suyunu karıştırarak maskeyi cildinize uygulayabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki; maskelerin etkisini görmek isterseniz maskeden önce cildinize biraz buhar uygulayabilirsiniz. Yüzünüze buhar uygularsanız gözenekleriniz açılacaktır.

Malzemeler:

Bal

Limon

Uygulama:

Karışımı yüzünüze uygulayın, en az 20 dakika bekletin.

Etkisini görmek için haftada 2 veya 3 defa kullanım önerilir.

Yaşlandıkça, hormonal değişiklikler vücudumuzun kolajen ve elastin seviyeleri azaldığından cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu durumda da cildiniz kırışabilir ya da sarkabilir. Yaşlanma belirtilerini durdurmak ve her zaman genç kalmak için doğal yağlardan faydalanabilirsiniz.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı cilde nem depolar. İçerisinde A vitamini ve K vitamini sayesinde cildi korur. Antioksidanlar açısından çok zengindir.

Avokado yağının içerisinde bol miktarda E vitamini de bulunur. E Vitamini cildi nemli tutar ve K Vitamini elastikiyetini artırır. Böylece avokado yağı, yaşlanma belirtileriyle mücadelede, sıkı, genç, pürüzsüz, parlak bir cildi teşvik etmede faydalıdır.

2) Avokado Bal Limon Maskesi

Eğer cildiniz kuru ve solgunsa size bu vitaminli maskeyi önereceğiz.

Malzemeler:

Avokado

Bal

Limon

Uygulama:

Yapmanız gerekenler ise; 2 yemek kaşığı ezilmiş avokadoya, 1 yemek kaşığı bal ilave edip birkaç damla limon damlatmak.

Elde edilen karışımı cildinize sürün, 15 dakika boyunca bekletin.

Daha sonra ılık suyla temizlenen cildinize nemlendirici sürün.

Bal Limon Aspirin Maskesi

Aspirinin iltihap giderici özelliği ile hazırlanan bu karışımla, akne ve sivilcelerinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Aspirine alerjisi olanların denemesinin tehlikeli olduğunu da belirtelim.

Malzemeler:

Aspirin

Su

Limon

Bal

Uygulama:

Aspirin katı bir formda olduğu için bal limon aspirin maskesi nasıl yapılır sorusu kafanızı karıştırmış olabilir ama hazırlık oldukça basittir.

3 aspirini bir çay kaşığı su ile eritin.

Daha sonra yarım tatlı kaşığı bal ilave edin.

Birkaç damla limonla karıştırın.

Cildinize uygulayın.

Haftada bir kullanım yeterli olacaktır.

Bal Limon Yoğurt Maskesi

Özellikle ergenlik döneminde yaşanan sivilceler için etkili olan bu maskeyle sivilceleri kısa sürede yok edebilirsiniz. Kullanacağınız balın ve yoğurdun doğal olması da özenle seçilmelidir. Aksi halde etkisini en az derecede gösterecektir.

Malzemeler:

Yoğurt

Bal

Limon

Uygulama:

2 kaşık yoğurtla 1 yemek kaşığı balı karıştırın ve birkaç damla limon suyu ekleyin.

Oluşan karışımı sivilcelerin yoğun olduğu bölgeye sürün.

15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla temizleyin.

Siyah noktaları temizleyecek ve sivilcelerin etkisini kaybettirecektir.

Haftada 1 defa düzenli kullanımda etkisini fark edeceksiniz.

Zerdeçal Bal Limon Maskesi

Stresli zamanlardan sonra cildinizin rengi biraz solabilir. Bazen de hastalıklar ardından yüzünüz yorgun görünebilir. Bu gibi durumlarda zerdeçallı maske ile tazelenebilirsiniz.

Malzemeler:

Toz zerdeçal

Bal

Limon

Uygulama:

Bir çay kaşığının ucunda zerdeçal ile 1 yemek kaşığı balı karıştırın ve bir iki damla limon damlası damlatın.

Elde ettiğiniz kremi yüzünüze uygulayın.

Bu maske gözeneklerinizi sıkılaştıracak ve düzenli kullanımda cildinizin rengini açacaktır.

Bal Limon Karbonat Maskesi

Yüzünüzdeki ölü derilerden kurtulmak için, bu maskeyi mutlaka haftada 2 defa uygulamanız gereklidir.

Malzemeler:

Karbonat

Bal

Limon

Uygulama:

1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı bal, birkaç damla limon ufak bir kapta karıştırılır.

Göz çevresine çok yakın olmayacak şekilde yüze uygulanır.

Karbonat ölü derileri atacak ve limonun da etkisi ile cildiniz canlanacaktır.

Bu maskeyi 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Zencefil Bal Limon Maskesi

Zencefil ve balın karışımı ile cildinize botoks etkisi verebilirsiniz.

Malzemeler:

Taze zencefil

Limon

Bal

Zeytinyağı

Uygulama:

Gözenekleri sıkılaştıran maskeyi hazırlamak için, 4 parça ince dilim zencefili rendeleyin.

1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı ile karıştırın.

1 tatlı kaşığı limon suyunu ve balı da bu karışıma ekleyin.

Bu maskeyi gece saatlerinde uygulamanız daha verimli olacaktır.

Gündüz yaparsanız maskeden sonra 2 saat gün ışığından uzak durmalısınız.

Yüzünüzde 15 dakika beklemesi yeterlidir. 5 haftada bir uygulayabilirsiniz.

Muz Bal Limon Maskesi

Haftada 2 defa uygulandığında, cildinizin parladığını, kırışık bölgelerin yenilendiğini ve cildinize yumuşaklık geldiğini fark edeceksiniz.

Malzemeler:

Muz

Bal

Limon

Uygulama:

Bir adet orta boy muzu ezin ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edin.

Birkaç damla limon suyu ile krem haline getirin.

Yüzünüze 15 dakika uygulayın.

Daha sonra cildinizi durulayın.

Pirinç Bal Limon Maskesi

Japon kadınlarının güzellik sırrı pirinçle, siz de cilt bakımı yapıp kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Malzemeler:

Pirinç

Bal

Süt

Limon

Uygulama:

3 çay kaşığı kadar pirinçleri ılık suda bekletin.

Sonra suyunu süzün.

Suyun içine 1 tatlı kaşığı bal ve süt ekleyin.

Dilerseniz bir iki damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

Bal ile krem haline gelen bu suyu cildinize uygulayın.

Özellikle kuru ciltler için ideal bir maske olacaktır.

Haftada 1 uygulamak verimli olacaktır.

Düzenli kullanımda cildinize gelen tazeliği fark edeceksiniz.

Bal Limon Yumurta Akı Maskesi

Malzemeler:

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Uygulama:

Tüm malzemeleri karıştırın ve hafif akıcı bir macun kıvamına getirin.

Hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla kolaylıkla yüzünüze sürebilirsiniz.

Ortalama 10 dakika beklemeniz yeterlidir, sonrasında ılık suyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Bu maskeyi gözeneklerinizin tıkandığını hissettiğinizde uygulayabilirsiniz.

Düzenli uygulama sayesinde gözenekler sıkılaşacağı için siyah nokta oluşumu azalacak ve cildiniz daha diri hale gelecektir.

Bal Badem Limon Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

2 tane badem

1 çay kaşığı limon suyu

Uygulama:

Bademleri iyice ezdikten sonra bal ve limonla karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürün ve ortalama 15 dakika bekleyin.

Ilık su ile maskeyi dairesel hareketlerle temizleyebilirsiniz.

Ölü derilerden arınmak ve cildinizin bebeksi forma kavuşmasını sağlamak için haftada 1 uygulama yapabilirsiniz.

Bal Limon Maskesi Ne İşe Yarar?

Bal limon maskesi ne işe yarıyor diyorsanız genel olarak cildi temizleme ve yenileme işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Tabii içeriğe eklenen farklı malzemeler yararları artırmaktadır.

Bal ile limon maskesi ile yapılan maskeler, limonun antioksidan özelliği sayesinde cildinizdeki ölü hücreleri yok eder.

Doku ve hücre yenileyerek daha sağlıklı görünmenizi sağlar.

Solgun, kuru ve yorgun cildinizi mazide bırakarak sizi adeta gençleştirir.

Aynı zamanda bal limon maskesi sivilce lekelerini de giderdiği gibi, sivilce oluşumunu da önler.

Bal Limon Maskesi Faydaları Nelerdir?

Bal cildi yenileyen bir besin olduğu için evinizdeki en doğal maskedir. Aynı zamanda cildi nemlendiren doğal kremdir.

Bal ile yapılan maskeler sadece yüz bölgesine değil, el ve ayak, saç ve dirsek gibi yıpranan bölgelerde de uygulanabilir. Böylece uygulandığı yerdeki hücreleri yenileyerek canlılık kazandırır.

Baldaki inhibin maddesi sayesinde uygulandığı yerdeki iltihaplar yok edilir. Bu sebeple akne gibi sorunlarda balla yapılan maskeler olumlu sonuçlar verecektir.

Bal limon maskesi kullananlar arasında cildi germe özelliğiyle kırışıklıklara da iyi geldiğini söyleyenler de vardır.

DOĞAL YAĞLAR CİLT BAKIM RUTİNİNE NASIL EKLENİR?

Doğal yağları cilt bakım rutinine eklemek için bu önerileri takip edebilirsiniz.

İçerideki nemi kapatmaya yardımcı olduğu için normal nemlendiricinizi uyguladıktan sonra doğal yağı uygulayın.

Nemlendirici kreminizin içerisinde birkaç damla doğal yağ ekleyerek cildinize uygulayın.

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için kullandığınız peelinginize doğal yağları ekleyebilirsiniz.

Doğal yağları maske olarak da cildinize uygulayabilirsiniz.