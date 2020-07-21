BAL kulüpleri, TFF önünde basın açıklamasında bulundu

İSTANBUL (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

TFF'nin Riva'daki tesislerinin önünde gerçekleştirilen organizasyona, Adıyaman 1954, Ceyhanspor, Çengelköyspor, Kütahyaspor, Siirt Özel İdare, Tekirdağspor, Edirnespor, Isparta 32, Karaman Belediyespor, DSİ Karedenizspor ve Erzincan Ulular kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kulüp temsilcileri adına konuşan Adıyaman 1954 Kulübü Başkanı Sait Aybak, "TFF'nin BAL organizasyonları hakkında vermiş olduğu haksız, hukuksuz kararın adil ve adaletli olması için buradayız." ifadelerini kullandı.

Liglerinde sadece lider durumdaki takımların üst lige çıkarıldığını hatırlatan Aybak, "İkinci sıradaki takımların liderle arasında 1 puan, 2 puan, 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip, hiç sayıp, büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvurulurken, bizler 100'den fazla kulüp olarak görüş ve önerilerimizi sunmak için randevu talep etmemize rağmen karşılık bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.

BAL gruplarında ikinci sırada bulunan takımların da bir üst lige çıkarılması gerektiğini savunan Aybak, şunları söyledi:

"Buradan TFF'ye çağrı yapıyoruz. Eğer içinizde insaf sahibi birileri varsa, eğer aranızda vicdan sahibi, hak, hukuk, adalet gözeten birileri varsa, lütfen verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Çünkü burada bir emek, bir gayret var. 1 puan, 2 puan aralığında takımlar var. 3 puan aralığında olup, lideri takip edip, şampiyonluk şansı olan takımlar var. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Sizler hangi hakla, hangi hukukla, hangi mantıkla, hangi zeka ile böyle bir karar aldınız. Matematiğiniz yoksa, bir bilene sorun. Futboldan anlamıyorsanız, anlayan kişilere danışın. Hepiniz koca koca insanlarsınız. Etrafınıza sorun. Çoluk çocuğunuza sorun. Torunlarınıza sorun. Size hak veren birileri varsa, açık yüreklilikle bize de anlatın. Bizler de ikna olalım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. BAL takımlarının başkanları olarak, 2. sırada olan takımların da bir üst lige çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza özel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu adaletsizliğin çözümü noktasında bizlere yardımcı olunuz."







