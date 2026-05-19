Haramzadeler çil yavrusu gibi kaçışıyor! Rıza Akpolat’ın kara kutusu Bülent Karakaş ve eşi yurt dışına kaçmaya çalışırken enselendi!

Şaibeli CHP Kurultayın ağababası Rıza Akpolat’ın kara kutusu yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Dün gece Beşiktaş Belediyesi’ne ‘rüşvet almak’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından yapılan son dalga operasyonda, Rıza Akpolat’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

KARAKAŞ’LARIN KAÇMASINA YEŞİM AKPOLAT ARACILIK ETMİŞ!

Mustafa Yavuz’un sosyal medya hesabından aktardığına göre; Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP’li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği ortaya çıktı. İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat’ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.