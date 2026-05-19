O ülkede sel felaketi yaşanıyor! 21 kişi hayatını kaybetti
Çin’in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde 21 kişi hayatını kaybetti.
Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde 21 kişi yaşamını yitirdi. Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatıldı. Ulaşım ile elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin bölgede yüksek olduğunu açıkladı.