Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı

CHP'li Marmaris Belediyesi, "bakım maliyetlerinin yüksekliği" ve "ekonomik şartlar" gibi sığ gerekçelerin arkasına sığınarak ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu süresiz şekilde kapatmış, yüzlerce genç sporcuyu yüz üstü bırakmıştı. Yaklaşan Türkiye şampiyonaları ve milli takım seçmeleri öncesinde antrenman yapacak yer bulamayan, spora ve sporcuya değer vermeyen vizyonsuz yerel yönetim anlayışı yüzünden mağdur edilen lisanslı yüzücülerin çaresizliği kamuoyunda büyük bir infiale yol açmıştı. CHP belediyeciliğinin sporda da neden olduğu bu skandala ve gençlerin hayallerinin betona gömülmesine tüm Türkiye tepki göstermişti.

Marmarisli gençlerin feryadına kulak tıkayan yerel yönetimin aksine, devletin şefkatli eli mağdur sporcuların yardımına jet hızıyla koştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, çocukların antrenmanlarından geri kalmaması adına önce çevre ilçelerdeki havuzlara ücretsiz taşıma imkanı sağladı. CHP'li belediyenin neden olduğu bu büyük mağduriyet zincirini kırmak için gece gündüz çalışan ekipler, krizin kalıcı ve hızlı çözümü için gereken adımları vakit kaybetmeden attı.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" vizyonuyla ülkenin dört bir yanını modern tesislerle donatan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla İl ve Marmaris İlçe müdürlüklerinin koordinasyonuyla adeta bir hizmet dersi verdi. Marmaris İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesinde hummalı çalışmalar neticesinde kurulumu tamamlanan 16 metrelik pratik yüzme havuzu, düzenlenen coşkulu bir törenle kapılarını genç sporculara açtı.

CHP’nin vizyonsuzluğu yüzünden havuzsuz bırakılan çocukların yüzü bakanlığın bu hamlesiyle yeniden gülerken, açılışta yaşanan heyecan ve mutluluk AK Parti hükümetinin sporcusunu asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha kanıtladı.