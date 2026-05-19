Gündem Mustafa Kemal yazmış gençler şimdi sözlüğe bakıyor! 'Ey Türk gençliğini' anlamayan nesil
Mustafa Kemal yazmış gençler şimdi sözlüğe bakıyor! ‘Ey Türk gençliğini' anlamayan nesil

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karahasanoğlu "Mustafa Kemal'in bize bıraktığı sözlerini bugün anlayamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri:

Sözcü Gazetesi'nin bugün verdiği bir ek var. Onu gösterelim. 'Ey Türk gençliği' diye Mustafa Kemal'in verdiği o cümleler burada kullanılmış.

Bizim eleştiri yaptığımız husus şu. Mustafa Kemal'in şimdi bu cümlelerini 'Türk gençliği' yani hitap edilen Türk gençliği ne kadar anlıyor, ne kadar anlayabiliyor, bu kelimeleri ne kadar kullanıyoruz? Bunu bir değerlendirelim.

 

Mustafa Kemal 'ya 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu kelimeleri artık terk etmemiz gerekir' diye bize bir hedef gösterdiyse onu da ben bilmiyorum.

Kemalistler, Atatürkçüler bize izah etsinler. Bu kısa metin içerisinde yani Sözcü'nün bir ekte metin olarak kullanmayı da önemseyerek verdiği bu metin içerisinde istiklal, muhafaza, müdafaa, mahrum, dahili, harici, bedhah, şerait, Fakr- u zaruret, harap, bitap, müstevli. Şimdi bana izah edin bu kelimeleri...

Bu kadarcık küçük bir metinde, kısa bir metinde bile bu kadar kelimeyi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetin kurucusu olarak tanıtılan Mustafa Kemal'in kullandığı kelimeleri eğer bugün 2026 Türkiye'sinde gençlerimiz okudukları zaman 'müstevliğ ne demek acaba?' diye merak edip sözlüğe bakıyorlarsa...

Bitap ne demek? Harap ne demek? Fakr-u zaruret ne demek? Şerait ne demek? Bazıları, bazılarının içerisinde profesörler bile var.

'Şeriat' demiş Mustafa Kemal ama bakmayın bu eski bir açıklaması. Şeriatten sonradan vazgeçmişti. Ya şeriat falan değil. Şerait bu ya. Şerait şartlar demek. Şartlar karşılığında kullanılan bir cümle, bir kelime.

 

Ve en son cümleyi okuyayım. İşte bu ahval ve şerait. Ahval. haller demek, durumlar demek, şerait şartlar demek.

İçinde dahi 'vazifen Türk istiklal ve cumhuriyeti kurtarmaktır.' Mustafa Kemal söylüyor. 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.'

E şimdi 'asil kanda mevcuttur' diyorsunuz ama öbür tarafta da söylediğiniz metni bile Türkçe'ye çevirerek 50 yıl sonra, 70 yıl sonra, 80 yıl sonra ancak genç nesle verebiliriz.

İşte buradaki çelişkiyi biz ifade ediyoruz. 'Keşke böyle özümüzden kopacak şekilde bir değişim Türk toplumu yaşamamış olsaydı' diyoruz bu kadar.

