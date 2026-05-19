O Arap ülkesi şok etti! İsrail’le kaderini birleştiriyor

TAHSİN HAN

İran savaşıyla daha da yakınlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail, kaderlerini ortak çizmeye karar verdi. İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre BAE ile İsrail, ortak savunma sistemi kuracak. MEE’nin, ayrıntıları bilen Amerikalı kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, BAE ve İsrail, yeni silah sistemlerinin ortak edinimi ve geliştirilmesi için bir fon kurdu. Kaynaklardan biri, iki ülkenin yeni savunma ortaklığının bir parçası olarak silah sistemlerinin “ortak tedariki” üzerinde çalışacağını söyledi. Kaynak ayrıca, BAE’nin İsrail hava savunma sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri de finanse edebileceğini ekledi.

Habere göre, anlaşma Bibi lakaplı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran savaşı sırasında BAE’yi ziyaret etmesiyle imzalandı. Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanlık Ofisi, Bibi’nin BAE’ye ziyaretini resmen doğrulamıştı. BAE ise ziyareti gerçekleştiğini reddederek, tehlikeleri azaltma yolunu seçmişti.

ÇOK PARA AYIRDILAR

Kaynaklardan biri, BAE ve İsrail’in ticari insansız hava aracı sistemleri (C-UAS) ve diğer hava savunma sistemlerini ortaklaşa edinmeyi ve geliştirmeyi hedeflediğini ekledi. Eski bir ABD yetkilisi, MEE’ye, fona “çok para” ayrıldığını ve alımların hava savunmasının ötesine geçerek alım kapsamını genişletmesinin beklendiğini söyledi.

TARİHİN EN İYİ İLİŞKİSİ

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde (INSS ) kıdemli araştırmacı olan Yoel Guzansky, “Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi durumda. Bu, İsrail’in bir Arap ülkesiyle şimdiye kadar kurduğu en yakın iş birliği” dedi.

BAE’YE DEMİR KUBBE

BAE, İran misillemelerinde en ağır darbeyi alan ülke olmuştu; ülke İran’a ait 3 bin İHA ve füze ile hedef alınmıştı. İsrail de Demir Kubbe savunma sisitemini ve askerlerini ülkeyi savunmaları için BAE’ye göndermişti.