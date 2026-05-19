Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı

Uluslararası sularda barış ve insanlık adına yol alan Sumud Filosu, tüm dünyanın gözü önünde İsrail’in barbarca ve hukuk tanımaz saldırısına bir kez daha uğradı. Sivil aktivistlerin tek amacının Gazze’deki zulme dikkat çekmek olduğu bu insani misyon, canlı yayında barbarlığın en açık haline sahne oldu. Kameralar karşısında pervasızca hareket eden saldırgan teröristler, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu bir kez daha ayaklar altına alarak küresel vicdana açıkça meydan okudu.

Uluslararası medya organlarının da canlı yayınladığı anlarda, dünyanın dört bir yanından gelen hak savunucularının akıbeti büyük bir endişe ve merak konusu haline geldi. İletişimi zorbalıkla kesen saldırganlar, yeniden müdahale ettikleri aktivistlerin sağlık durumları ve tutuldukları yerler hakkında arkalarında tam bir sis perdesi bıraktı.

Siyonist çetenin saldırısı karşısında küresel güçler ise her zamanki gibi yetersiz kaldı. İsrail, uluslararası sularda işlediği bu haydutlukla bir kez daha cezasızlığın verdiği küstahlığı sergiledi. Sumud Filosu’na yapılan bu hain müdahale, uluslararası hukukun ve adaletin insanlık tarihinde aldığı en ağır yaralardan biri olarak kayıtlara geçti.