İnsanlık düşmanı İsrail! Korkunç olay dünyayı salladı

İnsanlık düşmanı İsrail! Korkunç olay dünyayı salladı

Lübnan resmi ajansı, korkunç olayı "İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldı" ifadeleriyle dünyaya servis etti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesi yakınlarında tarlalarda karpuz toplayan çiftçileri 3 fosfor bombasıyla hedef aldı.

Bombaların çiftçilerin yakınına düştüğü, çiftçilerin bölgeden uzaklaştığı ve saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Hüseyin Alp

Ey Büyük Allah ım siyonistleri en kısa zamanda Kahhar isminle Kahreyle Kahhar isminle Kahreyle Kahhar isminle Kahreyle helak eyle Amin
