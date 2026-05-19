Böyle aile düşman başına! 3 kızı ve eşi tuzak kurup babalarını tetikçiye öldürttü!

Diyarbakır’ın Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesinde yeğeniyle birlikte ATM’den para çektikten sonra Anzele parkına doğru yürürken sakallı, eldivenli bir tetikçinin silahlı saldırısında öldürülen Tuncay Tatlı (45) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianameye göre, cinayetten iki yıl önce Tuncay Tatlı’nın kardeşi Mustafa, Samet Öztürk tarafından İstanbul’da öldürüldü.

Öztürk’ün Bayğaralar çetesi elebaşları Ramazan Bayğara ile Hasan Bozdağ’ın adamı olduğu tespit edildi. Bir süre sonra Mustafa’nın kuzeni Azad Durak ise Almanya’da Samet Öztürk’ün kardeşi Burak Öztürk’ü öldürdü.

Hemen ardından bu kez Tuncay Tatlı’nın yakınları Yunanistan’da Veysel Işık’ı öldürdü. Kısa süre sonra Tuncay’ın yakını Muhammet Tatlı Yunanistan’da Mehmet Baykurt’u öldürünce mafya hesaplaşması başladı. Olay yerini gören kamera kayıtları görüntülerinin incelenmesinde tetikçinin Özgür Efetürk olduğu belirlendi.

CİNAYETTEN 4 AY ÖNCE DE AĞIR YARALI KURTURMUŞ

Tuncay Tatlı cinayetten 4 ay önce de İstanbul’da Hasan Bozdağ ve Samet Öztürk tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tatlı, tedavisi tamamlanınca Diyarbakır’daki ailesinin yanına döndü. Olası ikinci saldırıya karşı temkinli hareket eden Tuncay Tatlı, günün büyük kısmını evde geçirip dışarı çıkmadı. Kızı Fatma Tatlı’nın gönderdiği parayı çekmek için yanına yeğeni Fırat’ı da alarak PTT’ye gitti.

TETİKÇİ OTOBÜSLE DİYARBAKIR’A GELMİŞ

Tetikçi Özgür Efetürk de cinayetten 4 gün önce birlikte hareket ettiği Barış Doğan ile Adana’dan Diyarbakır’a geldi. Otelde kaldıkları belirlenen ikili daha sonra kar maskesi, eldiven aldıktan sonra cinayetin işlendiği Sur İlçesine geldi. Kamera kayıtlarına göre ikili burada keşif yaparak 45 dakika Tuncay Tatlı’yı bekledi. KGYS ve güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, Tuncay Tatlı’nın yeğeniyle ATM’den para çekeceği bilgisini önceden alan tetikçi Özgür Efetürk’ü fark eden Tuncay Tatlı yeğeniyle kaçmaya başladı.

CİNAYET SİLAHINI TUVALETE GİZLEDİ KAFE KAFE DOLAŞTI

Tuncay yolun karşısına koşmaya çalışırken tetikçi silahını peş peşe ateşledikten sonra cinayeti birlikte planladığı Barış Doğan’ın bulunduğu sokağa kaçarak izini kaybettirdi. Barış Doğan ise bir mağazadan mont ve çanta alıp kıyafetlerini değiştirip ticari taksi ile otogara hareket etti.

Bir kafede yalnız oturan Barış Doğan, kafenin tuvaletine giderek sifona Glock suikast silahı 1 şarjör ve 13 mermi gizledikten sonra tuvaletten çıktı. Ele geçen silah Tuncay Tatlı’nın öldürüldüğü olayda ele geçirilen kovanlarla eşleşti. Silahın tetikçi Özgür Efetürk’ün kullandığı cinayet silahı olduğu balistik raporla kesinleşti. Barış Doğan ticari taksiyle başka bir kafeye gitti. Yanındaki çantayı çöpe atarak Elazığ Bulvarı, Fırat Bulvarı, Şehitlik semti, Bağcılar Mahallesi, Karacadağ Bulvarı, Urfa Bulvarında dolaşıp kahvehanelerde vakit geçirdi. Ardından bir şirket binasına gitti. Geceyi bir evde misafir olarak geçirdikten sonra Adana’ya gitmek için yola çıkan Barış Doğan Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde yakalandı.

KONUM VE KIYAFETLERİNE KADAR BİLGİ VERİLMİŞ

Tuncay Tatlı’nın evden çıkmasını sağlamak ve tuzak kurmak için kızı tarafından kendisine para havalesi yapılarak parayı çekmesi için evden çıkmaya zorlandı. Gönderilen paranın PTT’den çekeceği bilgisi cinayetten önce Tatlı’nın eşi ve kızları tarafından tetikçiye iletildi. Sosyal medya yazışmalarında, Tuncay’ın evinden çıkıp PTT binasına para çekmeye gideceği, konum ve fotoğraf bilgileri ile üzerindeki kıyafetlerine varıncaya kadar detaylı bilgi ve istihbarat paylaşımı yapıldığı belirlendi. Öldürülmesi için yazışmalar kronolojik olarak ortaya çıkarıldı. Tuncay Tatlı’nın cinayet öncesinde para çekmek için evden çıkacağı bilgisinin sadece kızı Fatma ile ailesinin bildiği, eve ait güvenlik kamera kayıtlarına ait görüntülerin Tuncay’ın kızı Medine’nin kullandığı instagram hesabından paylaşıldığı belirlendi.

ÖLMEDEN ÖNCE ESKİ EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ

PTT’nın konum bilgisinin paranın yatırıldığı sırada tetikçilere gönderildiği, tetikçilerin 45 dakika PTT civarında pusuda bekledikleri kayıtlarla ortaya çıkarıldı. Öldürülen adamın cep telefonu incelendiğinde ise korkunç gerçek açığa çıktı. Adamın öldürülmeden kısa süre önce eski eşi Tuba Tatlı ile görüntülü görüşme yaptığı, ölenin eşkâlinin tetikçilere tarif edildiği tüm yazışmalarla belirlendi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEDE “BENDE HELVA YİYORUM” DEDİ

Tuncay Tatlı’nın adres bilgilerini, hareketlerini ve eşkâl bilgilerini tetikçilere aktaranların eski eşi Tuba ile olay günü babasına para gönderen ikiz kızları Fatma Nur ile Esma Nur Tatlı ve babasının kaldığı evin güvenlik kamerası ekran görüntülerini sosyal medya hesabından tetikçilerle paylaşan yaşı küçük kızı M.T olduğu belirlendi. Polisin teknik çalışmasında ölen adamın eski eşi Tuba’nın ablası Zeynep'in, Tuncay Tatlı’nın öldüğü gün ve sonraki günlerde görüntülü görüşme yaptığı kişiye gülerek “Ben de helva yiyorum” dediği belirlendi. Karşılığında para aldıkları ifade edildi.

EVDEN ÇIKMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Adamın küçük kızı Medine’nin ise babasının kaldığı eve ait kamera açılarının fotoğraflarını çekip annesi Tuba’ya gönderdiği, bu fotoğrafların tetikçilerin kullandığı hesapta ele geçirilen fotoğraflarla aynı olduğu belirlendi.

Tuncay’ın evden kiminle, ne zaman, ne için çıkacağı, giydiği kıyafetleri ile PTT konumu paylaşıldıktan sonra ‘Kardeş gideceği yer burası. Ama Tuncay caymaya çalışıyor. Şerefsizin dün aranması çıkmış, ifade vermeye gitmiş. O yüzden diyor PTT’ye gidersem beni alabilirler. Benim çocuk ikna etmeye çalışıyor. Bir haber gelsin, çıkartmaya çalışıyoruz onu” dediği, ardından da “Kardeş ayarladık, öğleden sonra çıkacağım dedi. Ben tam saati öğreneceğim, bunun sağı solu belli olmuyor. Siz yakın zamanda gönderin çocukları” bir sonraki yazışmada ise karşıdaki şahsın “Ben çocukları yerleştiriyorum oraya” dediği ardından da “Tamam abi, şimdi gönderiyorum" denildiği, tüm bu bilgilerin karşı tarafa Tuba Tatlı ve üç kızı tarafından aktarılarak eski eşi ve babalarının öldürülmesine yardımcı oldukları belirtildi.

İddianamede firari tetikçi Özgür Efetürk ile tutuklu Barış Doğan’ın nitelikli kasten öldürme, tutuklu eş Tuba Tatlı ile kızları Fatma Nur ile Esma Nur Tatlı’nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın cinayete yardım, suç delillerini gizlemek ve yok etmekten cezalandırılmaları istendi. Cinayetin azmettiricisi olan Ramazan Bayğara’nın ise Yunanistan’da tutuklu olması nedenile hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.