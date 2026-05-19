Dünya
Merkel, Batı’nın iflasını ilan etti: Sözde süper kıta Avrupa acizlik içinde

Batı medeniyetinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif ülkesi Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Strazburg'da katıldığı ödül töreninde Avrupa'nın içine düştüğü acizliği ve çöküşü adeta itiraf etti. Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda Avrupa Liyakat Nişanı'nı alırken konuşan Merkel, bir dönem dünyaya meydan okuyan AB'nin barış, refah ve demokrasi vaatlerinin nasıl yerle bir olduğunu açıkça ilan etti.

Eski Şansölye, Avrupa'nın vatandaşına verdiği üç büyük söz olan barış, refah ve demokrasinin küresel gelişmeler karşısında ağır bir baskı altında ezildiğini ve iflasın eşiğine geldiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa topraklarındaki barışın kırıldığını, ABD'nin yeni güvenlik politikalarıyla da Avrupa'nın korumasız kaldığını ifade eden Merkel, sömürgeci Batı dünyasının artık hiçbir konuda eski kesinliğe ve güce sahip olamayacağı uyarısında bulundu.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa’nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." açıklamasında bulundu.

Avrupa Liyakat Nişanı'na layık görülen Merkel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda düzenlenen törende konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşundan bu yana vatandaşlarına 3 sözü olduğunu anımsatan Merkel, bunlardan ilkinin barış olduğunu kaydetti.

BATI'NIN MASKESİ STRASBOURG'DA DÜŞTÜ

Merkel, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik barbarca saldırısıyla" barışın artık garanti sayılamayacağının görüldüğünü belirterek, "Barış kırılgandır. Ayrıca ABD’nin yeni güvenlik doktrini de geçmişte sahip olduğumuz kesinliğe artık sahip olamayacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sözün ise refah olduğunu kaydeden Merkel, bunun da baskı altında olduğunu söyledi.

Merkel, "Avrupa’nın dünyanın en güçlü ve en bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek, bugün bu hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken çok iş var." diye konuştu.

Üçüncü sözün ise demokrasi, insan onuru ve insan hakları olduğunu dile getiren Merkel, "Demokrasi olmadan özgürlük olmaz ve demokrasi de baskı altında. "uyarısında bulundu.

Merkel, sosyal medyada gerçeklerin yalan gibi, yalanların da gerçek gibi sunulabildiğini kaydederek, bu durumun da Avrupa genelinde bilgi akışını tehlikeye attığını ifade etti.

Yapay zekanın gelişiminin de bunu daha da artırdığına dikkati çeken Merkel, bu nedenle sosyal medya ve yapay zekanın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ibrahim

Allah Teala bir toplumu yok etmek isterse başına beceriksiz yöneticiler getirir ve onlar vermiş oldukları yanlış kararlar ile toplumlarını çöküşe götürürler. İşte ABD ve Avrupa da olan bu. Gerisi teferruat. 500 senedir dünyanın kanını emen batının devri kapanıyor sıra Çin de.
