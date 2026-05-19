MSB o görüntüleri paylaştı: ATAK’lar EFES-2026’da hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dost düşman herkesin gözünü diktiği EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'ndan göğüs kabartan muazzam görüntüler paylaştı. Türk savunma sanayisinin göz bebeği olan ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde destanlar yazan yerli üretim ATAK taarruz helikopterleri, Ege'deki zorlu tatbikat alanında hedefleri darmadağın etti. Eş zamanlı ve kusursuz bir koordinasyonla havalanan çelik kanatlar, belirlenen düşman hatlarını tam isabetle vurarak Türkiye’nin sarsılmaz askeri gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Cesaretin kanatları: ATAK. EFES-2026 Tatbikatı kapsamında ATAK taarruz helikopterlerimiz tarafından hedefler eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığına ait ATAK taarruz helikopterlerine mühimmat yüklenerek belirlenen alanları ateş altına almalarına ilişkin görüntüler yer aldı.