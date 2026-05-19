Sel riski bir yanda, kar engeli diğer yanda! Gezgin arıcılar mahsur kaldı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sel riski bir yanda, kar engeli diğer yanda! Gezgin arıcılar mahsur kaldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yükselen Kelkit Irmağı ve Sivas yaylalarında etkili olan kar yağışı gezgin arıcıları zor durumda bıraktı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gezgin arıcılar, bir tarafta yükselen Kelkit Irmağı’nın taşkın tehdidi, diğer tarafta Sivas yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yaklaşık 15 yıldır bölgede gezgin arıcılık yaptığını belirten Ordulu arıcı Fatih Çelebi, bu yıl mevsim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Flora bölgesinde bal üretimi için hazırlık yaptıklarını ifade eden Çelebi, "Erbaa'dan Sivas yaylalarına gitmeyi planlıyorduk ancak orada da kar yağışı ve eksi derecelerde soğuk hava etkili oluyor. Burada ise sel riski var. Ne yaylaya çıkabiliyoruz ne de bulunduğumuz yerden ayrılabiliyoruz" dedi.

Son günlerde etkili olan yağışlar ve barajlardan bırakılan sular nedeniyle Kelkit Irmağı'nın debisinin hızla yükseldiğini belirten Çelebi, Kızılçubuk Köyü yakınlarında bulunan başka bir arıcının büyük zarar gördüğünü söyledi. Çelebi, "Köyün yaklaşık 500-600 metre ilerisinde bulunan bir arkadaşımızın yüzlerce arı kovanı sel sularına kapıldı. Su bir anda yükseldi. Yaklaşık 500-600 kovan kayboldu. Müdahale etmeye fırsat olmadı" diye konuştu. Kendilerinin de geçmiş yıllarda aynı bölgede konakladığını ifade eden Çelebi, bu yıl farklı bir noktaya yerleşmelerinin muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Çelebi, "Geçen yıllarda bizim bulunduğumuz yerde bu kez arkadaşımız vardı. Bugün aynı durumda biz de olabilirdik. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Bölgede bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini aktaran Çelebi, hayvanların güvenli alanlara taşındığını ve devlet ekiplerinin bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Çelebi, "Devletin bütün kurumları sahada görev yapıyor. İnsanların daha fazla zarar görmemesi için herkes seferber olmuş durumda. Biz de arılarımızla birlikte hazır bekliyoruz. Suyun daha da yükseleceği söyleniyor. Tedirginiz ama umut kesmiyoruz" dedi.

