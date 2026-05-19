Sel riski bir yanda, kar engeli diğer yanda! Gezgin arıcılar mahsur kaldı

Son günlerde etkili olan yağışlar ve barajlardan bırakılan sular nedeniyle Kelkit Irmağı'nın debisinin hızla yükseldiğini belirten Çelebi, Kızılçubuk Köyü yakınlarında bulunan başka bir arıcının büyük zarar gördüğünü söyledi. Çelebi, "Köyün yaklaşık 500-600 metre ilerisinde bulunan bir arkadaşımızın yüzlerce arı kovanı sel sularına kapıldı. Su bir anda yükseldi. Yaklaşık 500-600 kovan kayboldu. Müdahale etmeye fırsat olmadı" diye konuştu. Kendilerinin de geçmiş yıllarda aynı bölgede konakladığını ifade eden Çelebi, bu yıl farklı bir noktaya yerleşmelerinin muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Çelebi, "Geçen yıllarda bizim bulunduğumuz yerde bu kez arkadaşımız vardı. Bugün aynı durumda biz de olabilirdik. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.